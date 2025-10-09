Польские спецслужбы провели обыск в квартире украинца, который подозревается в подрыве Северных потоков

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности по поручению Национальной прокуратуры страны в четверг, 9 октября, провели обыск в варшавской квартире украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе Северный поток.

Об этом сообщили Укринформу в адвокатской канцелярии.

По словам адвоката украинца Тимотеуша Папроцкого, мероприятия были проведены правильно и согласно соответствующим нормам.

Адвокат также отметил, что не будет спекулировать на тему необходимости таких действий. Однако, если польские правоохранители подозревают Владимира в совершении преступления, то должны выдвинуть ему обвинение, чтобы у защиты была возможность доказать его невиновность, отметил Папроцки.



6 октября Варшавский суд продлил на 40 дней арест Владимиру Журавлеву.

8 октября Тимотеуш Папроцки сообщил, что обжаловал решение Варшавского окружного суда об аресте его клиента. По словам адвоката, сейчас дело находится на этапе рассмотрения вопроса, может ли Польша экстрадировать гражданина Украины в Германию по европейскому ордеру на арест.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что экстрадиция Журавлева не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.

8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил "англосаксов" и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.