Польские спецслужбы провели обыск в квартире украинца, который подозревается в подрыве Северных потоков
В варшавской квартире украинца Журавлева провели обыск (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности по поручению Национальной прокуратуры страны в четверг, 9 октября, провели обыск в варшавской квартире украинца Владимира Журавлева, которого подозревают в причастности к взрывам на газопроводе Северный поток.
Об этом сообщили Укринформу в адвокатской канцелярии.
По словам адвоката украинца Тимотеуша Папроцкого, мероприятия были проведены правильно и согласно соответствующим нормам.
Адвокат также отметил, что не будет спекулировать на тему необходимости таких действий. Однако, если польские правоохранители подозревают Владимира в совершении преступления, то должны выдвинуть ему обвинение, чтобы у защиты была возможность доказать его невиновность, отметил Папроцки.
6 октября Варшавский суд продлил на 40 дней арест Владимиру Журавлеву.
8 октября Тимотеуш Папроцки сообщил, что обжаловал решение Варшавского окружного суда об аресте его клиента. По словам адвоката, сейчас дело находится на этапе рассмотрения вопроса, может ли Польша экстрадировать гражданина Украины в Германию по европейскому ордеру на арест.
До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что экстрадиция Журавлева не отвечает национальным интересам Польши. Против экстрадиции выступил и глава Бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценкевич.
8 октября посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что Киев не вмешивается в дело Журавлева.
Взрывы на Северных потоках — что известно
В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.
Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил "англосаксов" и отрицал свою причастность.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.
«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.
В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.
27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.
Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.
30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.