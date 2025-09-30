«Квалифицированный водолаз». В Германии раскрыли детали об украинце, которого задержали в Польше по делу о Северных потоках

Федеральная прокуратура Германии сообщила, что задержанного в Польше украинца Владимира З. подозревают в причастности к подрыву газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 в сентябре 2022 года.

Следствие считает мужчину одним из исполнителей диверсии. В прокуратуре заявили, что Владимир З. является «квалифицированным водолазом» и входил в группу, которая закладывала взрывчатку на трубопроводах.

Украинцу вменяют участие в подрыве взрывного устройства вместе с другими лицами, осуществление антиконституционного саботажа и уничтожение объектов инфраструктуры.

В прокуратуре Германии уточнили, что после экстрадиции из Польши Владимир З. предстанет перед следственным судьей Федерального суда.

Инфографика: NV

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира З., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве.

Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом. Ожидается, что вскоре начнется процедура экстрадиции.

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.

Взрывы на Северных потоках — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов.

«Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.