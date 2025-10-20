Прокуратура Варшавы не будет обжаловать отказ в экстрадиции украинца, которого подозревают в подрыве Северных потоков

Суд Варшавы на время рассмотрения запроса об экстрадиции удерживал украинца Владимира Журавлева под стражей (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Окружная прокуратура в Варшаве не будет обжаловать решение суда, который отказал Германии в экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева , подозреваемого в подрыве Северных потоков.

Об этом прокуратура сообщила в соцсети Х.

«После ознакомления с письменным обоснованием решения Регионального суда в Варшаве от 17.10.2025 об отказе в передаче Владимира Ж. немецкой стороне по европейскому ордеру об аресте, прокуратура решила не обжаловать это решение», — говорится в сообщении.

Президент Польши Кароль Навроцкий также назвал «хорошим» решение суда, который отказал в экстрадиции Журавлева в Германию.

По его словам, там украинец может не получить справедливого суда, поскольку «деловые или экономические аргументы могут взять верх над здравым смыслом».

«Я согласен, что он может не получить справедливого суда с немецкой стороны, потому что помню, что Северный поток-2 был проектом, который должен был приносить прибыль немецкому государству, и в то время не было важно, что Россия вооружалась для войны, получая миллиарды долларов прибыли от этой сделки», — сказал Навроцкий.

Взрывы на Северных потоках и задержание украинцев — что известно

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех ниток газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2 были разрушены взрывами на дне Балтийского моря в нейтральных водах. Оба газопровода в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инфографика: NV

Польша и Украина обвинили во взрывах Россию, кремлевский режим со своей стороны обвинил «англосаксов» и отрицал свою причастность.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопроводов. «Я президент и отдаю соответствующие распоряжения. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не действовал», — сказал президент Владимир Зеленский в июне 2023 года.

В феврале 2024 года датские правоохранители закрыли расследование взрывов на газопроводах Северный поток-1 и Северный поток-2 из-за отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела. Аналогичное решение приняла и Швеция.

27 августа 2025 года Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест. Как сказано в публикации, ордера на арест касались четырех водолазов, специалиста по взрывчатке, капитана судна и руководителя группы диверсантов.

30 сентября стало известно, что в Польше задержали украинца Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич и премьер страны Дональд Туска выступали против экстрадиции и заявляли, что выдача Журавлева не отвечает национальным интересам страны.

17 октября Окружной суд в Варшаве решил отказать в экстрадиции в Германию украинца Владимира Журавлева, которого официальный Берлин подозревает в причастности к подрыву Северных потоков.

Ранее экстрадиции избежал также украинец Сергей Кузнецов, задержанный по европейскому ордеру в Римини 21 августа по обвинению в подрыве газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Верховный суд Италии 15 октября удовлетворил его апелляцию и отменил с возвращением на повторное рассмотрение решение Апелляционного суда о выдаче мужчины Германии.