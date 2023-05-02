Под Санкт-Петербургом нашли две взрывчатки на еще одной опоре ЛЭП — росСМИ 2 мая, 14:38 1 мая в Ленинградской области РФ подорвали опору ЛЭП (Фото:Александр Дрозденко/Telegram)

В России под Санкт-Петербургом на опоре ЛЭП, которая граничит с той, которую подорвали 1 мая, обнаружили две взрывчатки.

Как сообщает издание Фонтанка, взрывотехники сняли взрывные устройства. Одно из них было на 300 г взрывчатого вещества, второе — на 600 г.

На первой подорванной опоре ЛЭП якобы обнаружили еще одно взрывное устройство — с электронными таймером, детонатором и взрывчатым веществом массой около 300 г.

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Следственная служба ФСБ РФ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ.

1 мая неизвестные взорвали опору линии электропередач в Ленинградской области РФ.

В этот же день в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами. Местные власти утверждали, что это произошло из-за «неустановленного взрывного устройства».