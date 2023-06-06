В Кремле цинично отреагировали на подрыв Каховской ГЭС: придумали свою версию 6 июня, 13:54 Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков цинично назвал разрушение Каховской ГЭС «преднамеренной диверсией властей Киева», сообщают росСМИ.

Пытаясь отрицать ответственность российских оккупантов, он заявил, что якобы «диверсия» связана с «отсутствием успехов при контрнаступлении ВСУ», поскольку оно «захлебывается».

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Песков придумал версию, что удар по Каховской ГЭС нанесен якобы «по приказу из Киева», поэтому нести всю ответственность за последствия «этой ситуации» должна Украина.

Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.



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По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.



В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Президент Украины Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из взорванного россиянами Каховского водохранилища.