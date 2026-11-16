В Москве задержали 21-летнюю девушку, которую подозревают в причастности к покушению на бывшего пресс-секретаря премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

Об этом заявил Следственный комитет России, сообщает Русская служба BBC News.

По версии российского следствия, задержанная — жительница Москвы 2005 года рождения. Утверждается, что девушка стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками банка и убедили её перевести крупную сумму денег на так называемые безопасные счета.

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После этого, как заявили в Следственном комитете, по указанию неизвестных кураторов она установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Впоследствии его дистанционно привели в действие.

Взрыв произошел 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Заворотный находился в машине один. После инцидента его доставили в больницу, где он остается до сих пор.

Российское издание «Коммерсантъ» утверждало, что следствие связывает взрыв с украинскими спецслужбами. Официального подтверждения этой версии не приводилось.

The Moscow Times писало, что Сергей Заворотный работал журналистом российской газеты «Комсомольская правда» в странах Латинской Америки и был сотрудником Госдумы РФ (в частности, возглавлял пресс-службу фракции «Родина»). С 2010 по 2014 год он был пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2018 году Заворотный опубликовал книгу Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. После 2014 года он называл Революцию Достоинства «государственным переворотом», обвинял Запад во «внешнем управлении» и возглавил пропагандистское издание Антифашист.

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12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором, предположительно, находился полковник российской оккупационной армии. По данным The Moscow Times, это мог быть Андрей Ходыкин — заместитель командующего 6-й армией ВВС и ПВО по военно-политической работе. В результате взрыва мужчина погиб.