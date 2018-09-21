Подрядчик Роскосмоса с допуском к гостайне сбежал из России в США

В РФ Сластихина обвиняют в мошенничестве

Из России сбежал владелец строительной компании ООО Инженерные системы Сергей Сластихин.

Как сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет РФ, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Ранее компания Сластихина выступала в качестве подрядчика на строительстве объектов Роскосмоса, а сам предприниматель имел допуск ФСБ к работе со сведениями, содержащими государственную тайну.

"Установлено, что обвиняемый скрывается за пределами Российской Федерации, в настоящее время находится в США", - заявили в СК РФ.

Сейчас Сластихин объявлен российскими властями в международный розыск.