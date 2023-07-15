Подразделения Шторм Z увеличивают присутствие в Брянской области РФ: есть случаи ограблений и изнасилований — ЦНС 15 июля, 13:13 Оккупанты (Фото:ГУР)

Вдоль российско-белорусской границы, на территории российских приграничных районов наблюдается увеличение присутствия подразделений Шторм Z, сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на источники в Российском добровольческом корпусе.

По их данным, на территорию села Спиридонова Буда Брянской области прибыла новая партия заключенных, которые включены в состав формирования Шторм Z и направлены на усиление 1-й танковой армии ВС РФ.

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При этом, среди населения Спиридоновой Буды распространяются протестные настроения и недовольство, поскольку появилась угроза ухудшения криминогенной ситуации. В настоящее время уже зафиксированы многочисленные случаи ограблений и изнасилований.

Отмечается, что Шторм Z является одним из «штрафных военных подразделений», созданных Министерством обороны РФ по образцу ЧВК Вагнер. Членов подразделения рекрутируют в российских тюрьмах, мотивируя перспективой уменьшения сроков заключения и «заработком» в размере 2 тыс. долл. в месяц.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что штурмовые роты Шторм-Z отличаются от боевиков ЧВК Вагнер тем, что в их рядах нет такой «кровавой дисциплины». Однако Череватый добавил, что «криминальный контингент» в подразделениях похож.

16 июня в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об активизации дезертирства как в штурмовых ротах, таких как Шторм Z, так и в регулярных частях армии РФ.

По данным ГУР, новобранцы из штурмовых отрядов Шторм Z грабят собственные подразделения, после чего убегают со стрелковым оружием в «неизвестном направлении».