Подозреваемый в убийстве болгарской журналистки частично признал вину и отрицает изнасилование

Во время допроса задержанный утверждал, что не насиловал и не собирался убивать журналистку Маринову

Гражданин Болгарии, который был задержан по подозрению в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой, частично признал вину.

Как сообщил высший земельный суд в немецком городе Целле, во время допроса подозреваемый заявил, "что не хотел убивать жертву и отрицает, что изнасиловал ее", передает DW.

Задержанный признал в суде, что вступил в спор с жертвой 6 октября 2018 года. По его словам, "он находился под сильным воздействием алкоголя и наркотиков и ударил женщину по лицу, отчего та упала. Затем он поднял ее и бросил в кусты, но после этого ушел". Подозреваемый также опроверг ограбление жертвы.

По информации суда, подозреваемого экстрадируют в Болгарию в течение 10 дней.

6 октября в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой журналистку и телеведущую Викторию Маринову. Перед смертью 30-летняя женщина была изнасилована.

В полиции заявили, что у них нет доказательств того, что убийство журналистки связано с ее профессиональной деятельностью.

9 октября правоохранители Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки - гражданина Румынии. Однако после допроса его отпустили.

На следующий день стало известно о задержании в Германии еще одного подозреваемого в убийстве журналистки. Им оказался 21-летний мужчина из города Русе по имени Северин Красимиров, ранее уже имел проблемы с законом.

По словам главы МВД Болгарии, следователи обнаружили образцы ДНК подозреваемого на одежде и теле тележурналистки.

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Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.