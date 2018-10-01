Подозреваемый в покушении на Скрипалей полковник ГРУ Чепига эвакуировал Януковича в Россию - СМИ

Подозреваемый в покушении на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери полковник ГРУ Анатолий Чепига в 2014 году принимал участие в операции по вывозу в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщил российский журналист, участник расследования The Insider и Bellingcat Сергей Канев.

"Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию. По крайней мере об этом свидетельствуют мои источники. Он со своим подразделением спецназа прибыл в резиденцию Януковича - Межигорье. Находился там, охранял его. Оттуда они транспортировали его в Крым и в Россию", - рассказал он в комментарии Громадському.

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По словам Канева, за эвакуацию Януковича Чепига вместе с бывшим охранником президента РФ Владимира Путина Алексеем Дюминым (ныне - губернатор Тульской области) получили звание герой России. Он добавил, что в спецоперации также участвовали "люди, которые в дальнейшем составили костяк ЧВК Вагнера".

В то же время адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что ему ничего неизвестно о российских спецназовцах, которые помогали Януковичу сбежать из Украины.

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Напомним, что 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что семья Скрипалей была отравлена веществом военного происхождения, которое было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

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Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Анатолия Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.