Утечка секретных материалов. Подозреваемому официально выдвинули обвинение 14 апреля, 17:31 Джек Тейшейра (Фото:соцсети / nytimes.com)

В пятницу, 14 апреля, подозреваемому в массовой утечке секретных документов США Джеку Тейшейру было официально выдвинуто обвинение.

Обновлено в 17:48. Следующее заседание по этому делу состоится 19 апреля.

Об этом сообщает CNN.

Тейшейра обвиняют в несанкционированной передаче информации национальной обороны, а также в несанкционированном удалении секретной информации и материалов обороны.

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ФБР в четверг, 13 апреля, арестовала подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.



В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи».



Позже в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в Сеть документов — от 50 до нескольких сотен, они похожи на сводки, которые используют для отчетов перед высшим руководством.