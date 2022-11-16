В Германии задержали подозреваемого в поджоге отеля для украинских беженцев
Мотивы злоумышленника пока не установлены (Фото:ATGBrokers/Twitter)
Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в поджоге отеля для украинских беженцев в муниципалитете Грос-Штремкендорф.
Об этом сообщает Welt.
Спустя четыре недели после поджога, который практически сразу же признали умышленным, полиция вышла на предполагаемого преступника, которым оказался местный пожарный.
Кроме того, 32-летний подозреваемый может быть причастен к целому ряду подобных происшествий.
Таким образом местные власти исключили, что пожар в убежище для украинцев как-то связан с политическими взглядами задержанного.
Также отмечается, что мужчина участвовал вместе со своими коллегами в ликвидации устроенных им же поджогов. Его мотивы пока не установлены.
Пожар в отеле для беженцев произошел вечером 19 октября. В результате происшествия никто из людей не пострадал.