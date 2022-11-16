В Германии задержали подозреваемого в поджоге отеля для украинских беженцев 16 ноября, 16:44 Мотивы злоумышленника пока не установлены (Фото:ATGBrokers/Twitter)

Немецкие правоохранители задержали подозреваемого в поджоге отеля для украинских беженцев в муниципалитете Грос-Штремкендорф.

Об этом сообщает Welt.

Спустя четыре недели после поджога, который практически сразу же признали умышленным, полиция вышла на предполагаемого преступника, которым оказался местный пожарный.

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Кроме того, 32-летний подозреваемый может быть причастен к целому ряду подобных происшествий.

Таким образом местные власти исключили, что пожар в убежище для украинцев как-то связан с политическими взглядами задержанного.

Также отмечается, что мужчина участвовал вместе со своими коллегами в ликвидации устроенных им же поджогов. Его мотивы пока не установлены.

Пожар в отеле для беженцев произошел вечером 19 октября. В результате происшествия никто из людей не пострадал.