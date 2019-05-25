Подозреваемого в организации взрыва в Лионе зафиксировали камеры наблюдения Сегодня, 00:34 343 Цей матеріал також доступний українською EUTERS/Emmanuel Foudrot По факту взрыва в центре Лиона антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование EUTERS/Emmanuel Foudrot

Мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство, зафиксировали камеры наблюдения, сообщает France Info.

«Подозреваемый, предположительно, оставивший взрывное устройство, был снят камерами видеонаблюдения. Это мужчина лет 30, одетый в белые шорты и зеленую толстовку», — пишет издание в Twitter.

Как уточняет телеканал BFM, полиция ищет мужчину в возрасте 30−35 лет. Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах.

Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.

Напомним, что 24 мая во французском городе Лион прогремел взрыв, в результате пострадали 13 человек. 11 из них были доставлены в больницы. Их состояние оценивается как некритическое.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал взрыв в Лионе «нападением». По факту взрыва антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование.