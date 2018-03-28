Подошли слишком близко: войска США предотвратили столкновение с россиянами в Сирии

"Российские подразделения" подошли слишком близко к позициям солдат США, заявил глава Пентагона (иллюстративное фото)

Глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, что в Сирии военные США предотвратили столкновение с россиянами, аналогичное тому инциденту, когда в результате американского авиаудара погибли российские наемники.

По словам Мэттиса, "российские подразделения" подошли слишком близко к позициям солдат США, сообщает DW.

После этого председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Данфорт связался с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым в связи с инцидентом, после чего россияне отступили.

Мэттис не уточнил, когда именно это произошло, однако 22 марта Пентагон выпустил заявление о том, что Данфорт и Герасимов провели переговоры по Сирии и ряду других вопросов.

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля колонна российских наемников, усиленная бронетехникой и дивизионной артиллерией, осуществила попытку захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Однако спецназ США вступил с ними в бой, вызвав при этом артиллерию и авиацию.

В результате столкновения были убиты более 200 наемников, большая часть которых были россиянами.