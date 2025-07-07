Подмосковье атаковали дроны, в Сети пишут об ударе по химическому заводу — видео

7 июля, 07:24
Московскую область атаковали дроны, 7 июля 2025 года (Фото: Скриншот видео / Telegram-канал Exilenova+)

В Подмосковье РФ в ночь на понедельник, 7 июля, слышали звуки взрывов, местные жители заявляют об атаке дронами и «работе» ПВО.

Российские СМИ пишут, что взрывы слышали в Сергиево-Посадском округе.

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ предполагает, что дроны могли атаковать Краснозаводской химический завод, который является поставщиком для военной промышленности страны-агрессора.

Также об атаке БпЛА заявил губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко. Он утверждает, что несколько беспилотников «были подавлены» ночью в Лужском районе и что разрушений якобы нет.

Минобороны страны-агрессора России заявляет об «уничтожении» 91 дрона за ночь, восемь из них — над территорией Московской области.

4 июля дроны также атаковали Подмосковье. В Сергиевом Посаде в результате удара загорелась электроподстанция.

5 и 6 июля в российских аэропортах отменили примерно две сотни авиарейсов из-за атак дронами. РосСМИ писали о масштабном коллапсе и давке в аэропортах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

