Подмосковье атаковали беспилотники, прогремели взрывы — СМИ 21 июня, 07:15 Дым в Подмосковье (Фото:t.me/breakingmash)

В среду, 21 июня Подмосковье атаковали беспилотники, местные жители заявили, что услышали «громкий звук» около пяти часов утра.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Очевидцы сообщили о взрыве в небе над деревней Лукино в Новой Москве. Это беспилотник, упавший поблизости — в районе реки Пахра.

Пострадавших и разрушений нет.

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По данным канала, еще два беспилотника упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья.

Около 5:30 утра местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, оцепили.

Инфографика: NV

Утром 30 мая неизвестные беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.