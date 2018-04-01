Подлый город Вашингтон и нормальный мужчина Слуцкий. Топ-5 цитат недели

Уходя с поста, экс-глава Госдепа США Рекс Тиллерсон, заявил, что Вашингтон может быть "очень подлым городом"

Журнал Новое Время собрал Топ-5 самых ярких цитат за неделю.

Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает

Антон Геращенко, народный депутат, в программе Наші гроші з Денисом Бигусом подтвердил, что аренду его роскошной квартиры на Печерске в Киеве оплачивает его тесть. По оценкам риелторов, ежемесячная аренда такой квартиры составляет около $3 тыс.

Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги

Юрий Бирюков, внештатный советник президента Украины, в Facebook охарактеризовал критиков власти.

Это конец

Майя Ерохина, 11-летняя россиянка, без вести пропавшая во время пожара в торговом центре в Кемерове, во время трагедии сделала последнюю запись в соцсети ВКонтакте.

Как любой нормальный мужчина он мог положить руку на коленку женщины. Или на другое место

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ, оправдал действия депутата Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого ряд российских журналисток обвинили в домогательствах.

Это очень подлый город

Рекс Тиллерсон, экс-глава Госдепартамента США, в своей прощальной речи охарактеризовал официальный Вашингтон.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №12 от 29 марта 2018 года.