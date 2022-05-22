Российскую подлодку, которая только что вышла из ремонта, снова отправили на завод 22 мая, 11:24 Цей матеріал також доступний українською Вышедшую из ремонта российскую субмарину снова отправили на завод (Фото:Крым.Реалии)

С Южной бухты в оккупированном Севастополе отбуксировали в Килен-бухту подлодку Алроса Черноморского флота России.

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Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии.



Подлодку тянули два буксира, на ее палубе было около десяти матросов, трое офицеров — на ходовой рубке. Менее чем через час подлодку из Южной бухты отбуксировали в Килен-бухту, где расположен 13-й судоремонтный завод Черноморского флота РФ.

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На прошлой неделе Алрос вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

В начале мая пресс-служба судоремонтного предприятия сообщила, что завод завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте РФ подводной лодки Алроса.

«На днях подлодка покинет акваторию Килен-бухты и перейдет к родному причалу. Затем в течение мая состоятся заводские ходовые испытания, после которых субмарина вернется во флотское устройство», — говорилось в сообщении.

Подлодка Б-281 Алроса (по классификации НАТО — Kilo) введена в действие в 1990 году, оснащена экспериментальным водометным двигателем вместо винта. До 2013 года это судно долгое время было единственной действующей подводной лодкой Черноморского флота России. Вооружение составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм до 18 торпед или 24 мин. После модернизации лодка получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа Калибр.

Летом 2014 Б-871 была поставлена на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Ремонт должен был завершиться в 2015 году, но сроки его начала и окончания неоднократно переносили.

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