«Разносил русаков в пух и прах». Зависела ли поддержка Британией Украины в войне против РФ только от персоны Джонсона — эксперт 8 июля, 22:50 Эксклюзив НВ Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Украине не стоит ожидать неприятных неожиданностей в вопросе поддержки со стороны Лондона, ведь помощь Британии не зависела исключительно от харизматической персоны Бориса Джонсона, рассказал Радио НВ Александр Краев, эксперт Совета внешней политики Украинская призма.

— Давайте разбираться с ролью личности в истории, есть такое классическое выражение. Борис Джонсон как человек и Борис Джонсон как премьер-министр Великобритании: насколько персональный фактор, фактор его личности был определяющим для той помощи, которую получила Украина, той поддержки, которую получала Украина?

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— Этот вопрос очень интересен в первую очередь потому, что сам по себе Джонсон максимально экстравагантный, максимально харизматичный. Я бы сказал просто необычный персонаж не только для британской, но в целом политики. Во многом эти инициативы, вот сторона инициативности, активности, определенной агрессивности – это полностью зависело от Джонсона, его характера, подхода к политике и к жизни в целом. Но то, что касается стратегических нарративов, нужно ли поддерживать Украину, или нет, нужно ли противостоять России или нет, это уже была сторона более системная. Здесь мы видим определенное взвешивание, что с одной стороны Джонсон как игрок и Джонсон как политик, конечно, оказал огромное влияние, потому что без его характеристик не было бы и половины того, что было. Но с другой стороны общий нарратив, общие правила и общее направление того, что с Украиной нужно быть вместе и стоять до конца, это все же дело системное, стратегическое.

— А если посмотреть даже на эту определенную экстравагантность Бориса Джонсона, нельзя не вспомнить, что он из очень богатой семьи, учился в элитной школе, получил образование. Может, сейчас просто время для таких политиков? Вспомним Джастина Трюдо, Владимира Зеленского, в конце концов, это люди, которые демонстрируют тип людей, политиков новых. Может быть, именно такие политики и нужны в XXI веке?

— Может быть, хотя для нас Джонсон запомнился новейшим Черчиллем, боевым, разносящим русаков в пух и прах и активно действующим. И хотя много говорит, но при этом много делает. А в Британии он запомнится несколько иначе, эдаким шутником, который играл на грани фола во всех своих политических делах. На самом деле он сам много раз говорил и в документальных фильмах, которые о нем снимали, и его семья, знакомые по Оксфорду, об этом много говорили. Он очень рано заметил, что когда ты немного уменьшаешь, не показываешь уровень своего интеллекта и понимания, немного умеешь подшутить над собой, причем красиво, самоиронично, люди гораздо лучше к тебе потянутся. Он очень рано понял и очень рано начал использовать. Поэтому образ «Джонсонюка» и образ Джонсона немного отличаются в общественном восприятии, но оба, как мы с вами начинали говорить, совершенно уникальны и совершенно четко вписываются в образ этакого нового политика.

— Джонсон в своей речи, когда объявлял об отставке, сказал, что в 2019 году за них проголосовало очень много в Великобритании людей, причем очень много проголосовали за консерваторов впервые. Не потеряет ли Консервативная партия сейчас этих поклонников, до которых раньше консерваторы не могли достучаться?

— Может, потерять и мы уже видим, было несколько раундов промежуточных выборов в округах в Великобритании, два из них прошли в прошлом месяце. И они показали, что консерваторы начинают терять позиции по одной простой причине: все стали видеть, что, несмотря на очень мощные обещания, на хорошую программу, часто на очень профессиональные кадры, консерваторы все-таки не всегда до конца выполняют свои обещания. Размер обещанного пирога иногда становится проблемой того, чтобы этот пирог все-таки испечь, как говорят очень многие наблюдатели. Поэтому они могут их потерять. И могут потерять не только потому, что молодежь начинает меньше голосовать и очень быстро разочаровывается, потому что новому поколению нужен легкий эндорфин, очень быстро и классно показать результаты, а так у консерваторов не получается. У них так не получалось еще даже во времена Тэтчер. Поэтому да, они вполне вероятно могут потерять, именно та причина, почему консерваторы сейчас не убрали Джонсона с концами, а оставили его на промежуточный период. И почему они сейчас так компромиссно и медленно двигаются во всем этом процессе, назовем его условно импичментом.

— Еще одна инициатива Джонсона, с которой он активно вступал в коммуникации, например этот политический или не только политический союз Великобритании, Украины, Польши, потенциально стран Балтии, потенциально назывался вплоть до Турции. Такие вещи могут сохраниться в повестке дня в том, что касается Украины и Великобритании?

— На самом деле, могут, потому что эта инициатива получила поддержку не только в Британии, не только среди британских политиков. Эта инициатива получила поддержку и со стороны США, и со стороны НАТО, и со стороны многих членов международного сообщества, являющихся, условно говоря, союзниками Британии. Это один из новых подходов в международных отношениях, который становится все более и более популярным, это подход так называемой стратегии малых альянсов. Поэтому так или иначе, но это геостратегическая составляющая, это не то, что Джонсону хотелось так поступать и он так делал. Это действительно часть британской геостратегии. Поэтому общий нарратив, что нам нужно строить такие альянсы, двигаться в сторону таких моделей безопасности, мне кажется, такая направленность сохранится.

— А этот британский консенсус в отношении Украины, я помню о том, что приезжали и общались с представителями нашими в частности члены теневого правительства. А мы же понимаем, что британская система предусматривает, если как сейчас консерваторы у власти, то у лейбористов уже готовый состав правительства, они так же работают над теми же вопросами, у них есть серьезная скамья запасных, чтобы было из кого выбирать, кого ставить на министерские должности, младших министров и т.д. Этот консенсус что-то для нас значит, точнее, что он для нас значит? Потому что лейбористы вроде бы, по крайней мере, из их публичных заявлений, тоже за Украину.

– Он значит очень много. Вспомним, что во время всех скандалов, преследовавших Джонсона последние месяцы, единственное, в чем с ним соглашались его оппоненты, причем и лейбористы, и либдемы, и даже шотландские националисты, все говорили одно: мы с ним соглашаемся в одном, в вопросе Украины. В том, что Украину нужно поддерживать, Украину бросать нельзя и Россию нужно побеждать. Это действительно было единственным, на чем все партии могли сойтись и с чем всем партиям было окей. Поэтому это очень важно и указывает нам на то, что кто бы сейчас ни пришел вместо Джонсона, кто бы ни пришел в случае всеобщих выборов, так или иначе, но британская поддержка Украине не изменится, она останется постоянной и останется частью общего стратегического курса внешней политики Британии. Нам не следует ожидать никаких сюрпризов.

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