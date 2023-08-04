«Мы не убедили, что это новый Гитлер». Почему на Западе все чаще требуют благодарности за помощь и как это предотвратить — Чалый 4 августа, 19:48 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 3 августа 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Валерий Чалый, председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, экс-посол в США, рассказал Radio NV почему возникают скандалы вокруг «благодарности» за поддержку Украины со стороны ряда партнеров и как это преодолеть.

В последние недели отношения Украины и одного из главных ее союзников Польши стали более напряженными из-за дипломатического спора.

Посла Польши в Украине пригласили в МИД Украины из-за высказываний руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации польского президента Анджея Дуды Марчина Пшидача о «неблагодарности» за помощь Польши. Такие действия МИД Украины раскритиковал польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Пшидач в интервью польским СМИ ранее сказал, что Украине «стоило бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины на протяжении последних месяцев и лет». Такое высказывание прозвучало на фоне ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «никакие политические мгновения» не смогут испортить дружбу народов Украины и Польши.

Впоследствии польская сторона заявила, что вызовет в МИД украинского посла Василия Зварича для обсуждения отношений государств.

— У меня есть соображения, я сейчас ими с вами поделюсь. Нечто подобное мы же услышали и от наших друзей британцев, когда Бен Уоллес тоже говорил о благодарности.

Знаете, как по мне, возможно, я ошибаюсь, возможно, что это все не так, но как по мне, тревожно то, что возникает определенный такой разрыв в причинно-следственных связях.

То есть после этого складывается впечатление, что наши друзья и наши партнеры начинают относиться к этой войне, как к личному делу Украины. <...> Такое смещение акцентов, вы наблюдаете или я здесь нагнетаю сейчас?

— Сложный вопрос. С одной стороны, если мы проанализируем глубоко, промониторим информационные эти все обсуждения, я вам скажу, я докопался до первоисточников. Так вот, ни в случае Уоллеса, ни в случае даже вопросов на эфире, когда посол говорил, не было такого, что было в наших СМИ. У нас есть обостренное восприятие этого вопроса. Мы сами в Украине в информационной сфере придаем определенные акценты именно в таком ключе. То, что война в Украине многими воспринимается как война России против Украины — это не секрет и не первый день. Наша задача — перевести ее в войну, чтобы на нашей стороне стали другие страны.