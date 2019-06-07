«Подбросили наркотики»: Медуза заявила о задержании в Москве своего журналиста Вчера, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Иван Голунов/Медуза Медуза считает, что Голунова задержали из-за его журналистской деятельности Иван Голунов/Медуза

Российские силовики задержали в Москве журналиста зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

При этом сообщается, что воспользоваться правом на телефонный звонок и вызов адвоката сразу после этого ему не дали.

«У него при себе и дома якобы нашли наркотики: следователь заявил о „покушении на сбыт“. Голунов успел сообщить через друзей, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Позже адвокат Голунова потребовал взять у него смывы рук и срезы ногтей и провести экспертизу, которая установит, действительно ли журналист контактировал с наркотическими веществами, однако защите в этом было отказано.

Также отмечается, что силовики избивали его как при задержании, так и в отделении полиции.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

В его последнем большом материале рассказывалось о том, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников.

Кроме того, он писал о переделе рынка похоронных услуг, а также делал расследование о родственниках вице-мэра Москвы Петра Бирюкова.

«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — заявили в Медузе.