"Подарок Москве": сенаторы США призвали Трампа не выходить из ракетного договора с РФ Сегодня, 07:34 288 Цей матеріал також доступний українською Сенаторы-демократы назвали выход США из РСМД подарком Москве Фото: pixabay.com

Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к президенту Дональду Трампу с призывом учесть негативные последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Письмо подписали члены комитетов Сената США по международным отношениям, вооруженным силами и разведке, сообщает DW.

"С пониманием того, как сложно заставить Россию исправить нарушение договора о РСМД, все же внезапное решение администрации о выходе в одностороннем порядке является политическим и геостратегическим подарком России", - говорится в письме.

По мнению сенаторов, этот шаг не только показывает, что "Соединенные Штаты готовы отказаться от своих обязательств в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы", но и позволяет России "расширить производство и развертывание" своих ракетных систем, которые угрожают Европе.

"Мы настоятельно призываем вас и вашу администрацию взаимодействовать с Конгрессом в оценке последствий этого шага для стратегической стабильности и наших отношений с европейскими и азиатскими союзниками", - добавили сенаторы.

Напомним, в октября президент США Дональд Трамп расторгнул договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. В то же время он допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.