За свои экстремистские высказывания. В Финляндии министр ушел в отставку через 10 дней после избрания 30 июня, 15:27 Министр экономики Финляндии Вильгельм Юннила (Фото:Twitter/vilhelmjunnila)

Министр экономики Финляндии Вильгельм Юннила вынужден сложить полномочия из-за своих расистских и экстремистских высказываний.

Об этом пишет Bloomberg.

Юннила является ключевой фигурой в новосозданном правительстве Петтери Орпо, которое было сформировано 10 дней назад. Однако принадлежность министра экономики к правопопулистской партии Настоящие финны и его высказывания заставили политика уйти в отставку.

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«Исходя из продолжения работы правительства и репутации Финляндии, я вижу, что для меня невозможно удовлетворительно продолжать исполнять обязанности министра», — заявил Вильгельм Юннила в своем обращении в пятницу, 30 июня.

На этой неделе политику уже пытались выразить вотум недоверия, подчеркивая тот факт, что связи министра с ультраправыми движениями «не являются случайными, единичными инцидентами или плохим юмором, а частыми систематическими и дружескими контактами с ними». Хотя Юннила смог сохранить свою должность, однако давление общественности нарастало.

Среди ключевых обвинений к финскому политику является его выступление четырехлетней давности, где тот произнес речь в городе Турку в память жертв трагедии, когда исламский террорист убил двух человек и ранил восемь. Еще одним обвинением в адрес Юннили стало его высказывание на последних парламентских выборах, где политик поздравил кандидата с получением номера 88 в бюллетене, назвав этот номер «выигрышным».

Политик открестился от своих слов, назвав их неудачными шутками, попросил прощения у общественности, и заявил, что сожалеет о собственных действиях, а затем написал в своем Facebook, что «никогда не имел никаких отношений или связей с экстремистами, и он осуждает любой антисемитизм». Однако уже вскоре объявил, что покидает свою должность.