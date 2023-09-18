Под Воронежем взорвался беспилотник во время осмотра сотрудниками Росгвардии — росСМИ 18 сентября, 10:42 Под Воронежем упал беспилотник, позже он взорвался (Фото:Baza/Telegram)

17 сентября на трасе под Воронежем в стране-агрессоре РФ обнаружили беспилотник. В момент, когда его осматривали сотрудники Росгвардии, он взорвался.

Как сообщает Baza, дрон нашли на территории совхоза Воронежский.

Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Когда они начали осматривать беспилотник, он взорвался.

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Роспропаганда сообщает, что по предварительным данным в результате взрыва никто не пострадал.

Позже были также опубликованы фото упавшего в Воронежской области РФ беспилотника.

Российские регионы систематически атакуют ударные беспилотники, в частности, дроны долетают и до Москвы.

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17 сентября россияне пожаловались на новую атаку на аэродром Шайковка.

В тот же день они сообщали, что в Орловской области дрон атаковал и повредил нефтебазу.

В ночь на 17 сентября сообщалось об атаке дронов на Крым и Москву.