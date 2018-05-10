Под Варшавой неизвестные напали на троих украинцев - СМИ

В селе Глоскув под Варшавой неизвестные напали на троих украинцев.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, нападавшие были с бейсбольными битами. Одного украинца сильно избили, его госпитализировали в больницу с проломленным черепом и откушенным языком. Во время нападения у него произошел приступ эпилепсии.

По данным СМИ, Николай, Андрей и Руслан работают в Ассоциации водных компаний в Ґлоскуве. Им от 45 до 52 лет.

Украинцы арендуют в селе жилье.

Инцидент произошел 3 мая. Мужчины пошли за покупками в местный магазин. После выхода из него их задел незнакомый человек. Между ним и украинцами произошла словесная перепалка. Агрессивный мужчина достал телефон и начал куда-то звонить. При этом он говорил, что знает, где живут украинцы.

Когда украинцы шли домой, дорогу им внезапно перегородили два автомобиля, из которых вышло около семи человек. Двоим украинцам удалось убежать.

Об инциденте сообщили в полицию. Пока нельзя говорить о том, что нападение произошло на национальной почве.