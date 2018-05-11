Под Варшавой эвакуировали школу из-за недомогания 11 детей

По результатам предварительной проверки, на школьном дворе не нашли опасных веществ (иллюстративное фото)

В польском городе Млава после того, как десятки людей пожаловались на сильную тошноту, эвакуировали 135 человек.

О плохом самочувствии рассказали 11 школьников, которые почувствовали тошноту и слабость, пятерых из них госпитализировали.

Об инциденте около Варшавы сообщает в пятницу, 11 мая, ресурс tvn24.pl.

Пожарная служба Мазовецкого воеводства обследует место событий. В ведомстве заявили о распылении неизвестного вещества.

На место событий прибыли три вертолета Воздушной спасательной службы и четыре машины скорой помощи.

По предварительным данным обследования, видимых признаков опасных веществ не нашли.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки школы №8 в Черкассах дети массово потеряли сознание. Всего было госпитализировано 54 ребенка и четверо взрослых. По состоянию на 11 мая уже 22 детей выписали из больницы.