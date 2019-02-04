Под угрозой тюрьмы и плетей. Почему в Иране появилась мода на татуировки Сегодня, 20:13 59 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Maryam Firuzi / The Guardian Один из самых известных татуировщиков в Тегеране Сохейл Афлаки за работой Maryam Firuzi / The Guardian

В Иране художников-татуировщиков могут оштрафовать, приговорить к ударам плетью или заключению. Публикуем перевод материала The Guardian о том, почему мода на татуировки там все-таки существует.

Государство против

Тату-студия Мухаммеда спрятана в задней комнате за магазином одежды в более бедной южной части Тегерана. Стены украшают фотографии Аль Пачино, Че Гевары и Эйфелевой башни.

Его клиенты часто заказывают татуировки классических мотивов, например, розы или хищного животного, но популярны также племенные узоры в стиле маори.

"Татуировка - это моя страсть. Я рискую, потому что это так красиво", - говорит он.

Мухаммед в своей студии в Тегеране / Фото: Maryam Firuzi / The Guardian

И риск, конечно, есть. Художников-татуировщиков регулярно арестовывают в Иране и приговаривают к штрафам, ударам плетью и даже тюремному заключению. Хотя конкретных законов против татуировок нет и в шиитском исламе они строго не запрещены, власти их решительно отвергают как западное явление, вредное для иранских ценностей.

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В некоторых общественных местах, таких как бассейны, есть знаки, предупреждающие, что здесь не хотят видеть людей с татуировками. Когда арестовывают преступников, газеты неизменно публикуют фото их боди-арта, чтобы внушить людям, что татуировки и преступления идут рука об руку. Футболистов с татуировками на руках вынудили носить длинные рукава.

Новая культура татуировки в Иране

Тем не менее, боди-арт очень популярен среди молодежи в Тегеране. Среди клиентов модных кафе в центре города много людей с татуировками, которые можно увидеть. И везде в городе можно найти такие подпольные студии, как студия Мухаммеда. Некоторые из них расположены в задних комнатах магазинов или в салонах красоты, где женщинам наносят перманентный макияж (татуаж - ред.), например, подводку для глаз - единственный вид татуировок, который власти разрешают. Некоторые татуировщики принимают своих клиентов дома. Им часто бывает трудно найти хорошее оборудование.

27-летний Мухаммед начал 10 лет назад с механизма, который его мать использовала для нанесения перманентного макияжа. Он наблюдал за тем, как около семи лет назад татуировки стали повальным увлечением молодежи в иранских городах.

"Интернет был важным фактором. Люди увидели это в социальных сетях и решили, что тоже хотят. Мои клиенты говорят, что татуировки заставляют их чувствовать себя лучше. Они чувствуют себя красивее и сильнее. Человек чувствует себя сильнее, когда на его спине татуировка дракона", - говорит он.

Реза Арджманд, социолог из Университета Лунда в Швеции, провел обширное исследование новой культуры татуировки в Иране, собрав 5 тысяч фотографий. Его книга Диверсионная кожа: татуировка в постреволюционном Иране будет опубликована в этом году.

"Татуировки в Иране не новы. Но раньше это было что-то для низших классов - мужчин, которые были в тюрьме, и женщин, занимающихся проституцией. Новый тренд - для стильных молодых людей Круто иметь татуировку. Это модная вещь и символ статуса. Среди фотографий, которые я собрал, есть фотографии женщин с такой же татуировкой, как у Бейонсе или какой-то другой знаменитости, на том же месте", - говорит он.

Арджманд добавляет, что, конечно, не для всех это просто мода.

"Для некоторых иранцев это способ показать, что их тело принадлежит им, независимо от теократического государства и институционализированной религии. Это тихий акт сопротивления. Вы можете подвергать цензуре книги, вы можете запрещать фильмы, но вы не можете легко стереть татуировку", - объясняет социолог.

По словам Арджманда, новая тенденция показывает, что динамика иранского общества меняется: "Для этих молодых людей ориентиром являются уже не мечеть и муллы, а Голливуд и социальные сети. Рианна задает тренд".

Татуировки для женщин

Татуировки популярны среди молодых женщин, и в Тегеране есть много женщин-татуировщиц, таких как 36-летняя художница Атефех. Она заинтересовалась этим занятием, когда увидела китайскую татуировку цветка в интернете. "Я подумала, что это великолепно. Я никогда не видела ничего подобного. В качестве своего рода теста я вытатуировала его у себя на ноге. Это было неидеально, но я знала, что хочу продолжать", - рассказала художница.

Фото: Maryam Firuzi / The Guardian

Она знает, что быть татуировщицей рискованно, но из-за экономических проблем в Иране у нее трудности с продажей картин. "На татуировках я могу заработать больше денег. И деньги, которые я зарабатываю, я вкладываю в свои художественные проекты", - объясняет Атефех.

Она принимает своих клиентов, в основном молодых женщин, в своей гостиной.

"Кто-то из женщин хочет татуировку, потому что считает ее сексуальной или потому, что ее муж считает ее сексуальной. Они хотят, чтобы я вытатуировала его имя, например. Линии поэзии или философских высказываний тоже очень популярны. И персидская каллиграфия. Но не все делают это, потому что думают, что это сексуально или круто. У меня также есть клиенты, которым нужны стихи из Корана на их телах", - рассказала Атефех.

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Атефех наносит татуировку в своей гостинной / Фото: Maryam Firuzi / The Guardian

Способ самовыражения

24-летняя Махса сидит в кафе в центре города. У нее пирсинг в носу и ушах и несколько татуировок на руках, некоторые из которых она сделала сама. Изображение большого глаза у нее на шее - самое заметное. "Я всегда мечтала, чтобы у меня были татуировки, с тех пор, как мне было девять. Я не люблю бижутерию. Это навсегда, и я думаю, что это прекрасно", - говорит она.

В Иране нелегко выглядеть как Махса. В этом году на берлинском кинофестивале будет показана иранская короткометражка о молодой женщине, которая приходит, чтобы продлить свои водительские права, но ее отправляют в полицейский участок из-за ее боди-арта.

"Я получаю много негативных реакций. Я прячу свои татуировки, когда иду по городу, потому что это может быть опасно. Люди могут ассоциировать татуировку на моей шее со сглазом и воспринимать ее как сатанинскую вещь. Но она не имеет к этому никакого отношения. Я просто думаю, что это красиво", - говорит Махса.

На вопрос, почему она готова идти на такой риск, она отвечает: "Это просто то, кем я являюсь, и это только мое дело, а не кого-то еще".

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28-летний художник-татуировщик Сохейл Афлаки считает, что татуировки - способ выделиться в обществе, которое дает людям мало места для самовыражения. Его гостиная в пригороде Тегерана тоже служит тату-студией.

"Я считаю татуировки лечением для моего поколения. Это способ исцелить психологические раны, которые вы получаете, живя в культуре, которая находится в кризисном состоянии", - говорит он.

Афлаки начинал как художник-самоучка. Его интерес к татуировкам вспыхнул, когда его друг подарил ему тату-автомат на 19-й день рождения.

"Я научился делать это методом проб и ошибок. Мне повезло, что у меня были друзья, которые позволили мне потренироваться на своих телах", - говорит он, смеясь.

Сейчас он один из самых известных татуировщиков в Тегеране, у которого больше 55 тысяч подписчиков в Instagram. Среди его клиентов известные иранские музыканты и актеры. Они приходят не ради роз или племенных узоров, а ради уникальных дизайнов Афлаки, которые он часто создает, вдохновляясь характером своих клиентов.

"Для меня важно только мое искусство и ничего больше. Есть много других вещей, которые не разрешены в Иране, такие как граффити, рок-музыка и хип-хоп. Но, несмотря на это, многие иранцы посвящают им свою жизнь. Мы все знали ситуацию, когда начинали, и смирились с этим. Я не жалуюсь", - говорит он.

По его словам, татуировка также "создает идентичность".

"Это способ создать уникальную личность. Я думаю, что это важно для молодых людей в такой стране как Иран", - уверен Афлаки.

Перевод НВ

