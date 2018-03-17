Под удары турецкой авиации попала больница в Африне: по меньшей мере 16 погибли, десятки ранены

В пятницу, 16 марта, по меньшей мере 16 человек погибли, десятки ранены в результате авиаудара турецкой армии по Африну, под который попала больница, передает агентство dpa со ссылкой на источники в госпитале.

"Больница подверглась непосредственным ударам. Бомбардировки застают пациентов прямо на больничных койках", - рассказал агентству руководитель медучреждения.

По информации Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших оказались две беременные женщины.

В то же время генштаб Вооруженных сил Турции заявил, что cообщение об ударе турецкими военными по больнице в Африне не соответствует действительности.

"Новость о том, что турецкая армия разбомбила больницу в Африне, не соответствует действительности. Операция "Оливковая ветвь" осуществляется таким образом, чтобы не причинять вреда мирных жителям", - говорится в сообщении турецких ВС.

TSK'dan Afrin açıklaması



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.https://t.co/31J9ckRkld pic.twitter.com/OQkG2xVNGW — Türk Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı (@tskgenelkurmay_) 16 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что Турция начала осаду сирийского Африна.

Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных "Отрядов Народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

Кроме того, руководство Антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе курдских формирований, что также вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.

20 февраля в Африн вошли проправительственные войска Асада, однако на расстоянии до 10 км от Африна их обстреляла турецкая артиллерия, они были вынуждены отступить в ответ.