Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе

В пятницу, 19 октября, в городе Гатчина близ Санкт-Петербурга произошел взрыв на пиротехническом заводе Авангард.
Агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.
"На завое Авангард произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.
К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.
Как пишет Фонтанка.ру, взрыв был очень сильный, по словам очевидцев, "буквально земля под ногами затряслась".
В Гатчине что-то взорвалось— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.
Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx
Журнал Новое Время №38
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