19 октября 2018, пятница

Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе

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Клубы дыма окутали жилые кварталы города Гатчина
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Клубы дыма окутали жилые кварталы города Гатчина

В пятницу, 19 октября, в городе Гатчина близ Санкт-Петербурга произошел взрыв на пиротехническом заводе Авангард.

Агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами. 

"На завое Авангард произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.

К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются. 

Как пишет Фонтанка.ру, взрыв был очень сильный, по словам очевидцев, "буквально земля под ногами затряслась".

 

Журнал Новое Время №38

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