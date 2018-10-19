Под Санкт-Петербургом произошел мощный взрыв на пиротехническом заводе

В пятницу, 19 октября, в городе Гатчина близ Санкт-Петербурга произошел взрыв на пиротехническом заводе Авангард.

Агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщило, что вследствие взрыва один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.

"На завое Авангард произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.

К месту ЧП выехали спасатели. Создан оперативный штаб, обстоятельства выясняются.

Как пишет Фонтанка.ру, взрыв был очень сильный, по словам очевидцев, "буквально земля под ногами затряслась".

В Гатчине что-то взорвалось



Предположительно, взрыв произошел на заводе пиротехники «Авангард» #россия pic.twitter.com/IuXBIOoUnx — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 19 октября 2018 г.