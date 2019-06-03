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Под Ростовом во время гонок на тракторах один из участников врезался в толпу журналистов — видео

Сегодня, 17:50
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Под Ростовом во время гонок на тракторах один из участников врезался в толпу журналистов — видео - фото

Скриншот с видео 1rnd.ru

В результате происшествия никто не пострадал

В России во время гонок на тракторах Бизон Трек Шоу, которые проходили под Ростовом, один из участников сошел с трассы и врезался в толпу журналистов.

Как видно на видео происшествия, он выехал на обочину после преодоления преграды в виде грязевой ямы.

При этом никто из людей в результате происшествия не пострадал, передает 1rnd.ru.

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Также отмечается, что это был не единственный инцидент во время гонок.

Фото: 1rnd.ru
Фото: 1rnd.ru

Так, один из участников, также не справившись с управлением, перевернулся на скорости на бок, а еще один трактор утонул в яме с водой.

Теги:   Видео Трактор Гонки Ростов-на-Дону Россия

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