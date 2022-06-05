«Показали лицо Орбана». В Польше под посольством Венгрии активисты устроили перформанс с «украинской кровью и плясками на костях» 5 июня, 00:05 Цей матеріал також доступний українською Среди «гостей» Орбана были люди с масками Путина и патриарха Кирилла (Фото:Antek Iwańczuk)

Активисты организовали под посольством Венгрии в Варшаве перформанс. В субботу, 4 июня, к нему присоединились десятки человек, а мужчина в маске премьер-министра Виктора Орбана предлагал всем желающим выпить «украинской крови» из «нефтяной трубы».



Мероприятие было реакцией на саботаж Будапештом шестого пакета санкций, который включал эмбарго на российскую нефть, а его цель — показать миру, как украинцы видят сегодня политику венгерского премьера.

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Одна из организаторов перформанса, лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко рассказала, что «Орбан» официально открыл варшавский отрезок нефтепровода Дружба и организовал громкое празднование. Свекольный сок на одежде участников символизировал кровь украинцев, погибающих во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

Фото: Antek Iwańczuk

Фото: Antek Iwańczuk

«Дружба — самый кровавый нефтепровод мира. Прямо из трубы лилась украинская кровь. Орбан угощал участников празднования свежей украинской кровью и приглашал всех на танец на костях украинцев. Участники охотно пили и танцевали под хиты венгерской музыки», — написала она в Facebook.

Фото: Antek Iwańczuk

Фото: Antek Iwańczuk

«Гостями» премьера Венгрии стали люди в масках российского диктатора Владимира Путина и главы РПЦ патриарха Кирилла, которого Будапешт требовал исключить из санкционного списка ЕС, чем задерживал утверждение пакета.

Фото: Antek Iwańczuk

Фото: Antek Iwańczuk

«Мы считаем, что уже достаточно молчать, идет четвертый месяц войны, и каждый из политиков, каждая страна показали свое лицо. Орбан показал его неоднократно и сейчас мы, как участники хэппенинга, решили показать это на весь мир, показать так, как мы видим его и его политику в последние месяцы», — рассказала активистка Укринформу.

Фото: Antek Iwańczuk

Фото: Antek Iwańczuk

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Виктор Орбан отказался предоставлять Киеву вооружение, запретил транзит оружия через территорию своей страны и отказался поддерживать эмбарго на российские нефть и газ. 3 июня ЕС окончательно одобрил шестой пакет санкций против России, но долго его откладывал из-за позиции Будапешта.

Также Венгрия заявляла о готовности платить за российский газ в рублях. Президент Владимир Зеленский ответил, что Орбану в конце концов придется избрать между РФ и остальным миром. 2 июня вице-президент Европарламента призвала лишить Венгрию права голоса в ЕС.

Последнее спасение Путина – Орбан и Московский патриархат – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/watch?v=LsDZiRp3MWk

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