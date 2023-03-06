Под Нью-Йорком разбился самолет, есть погибший 6 марта, 05:09 Cамолет Piper PA 28 (Фото:fr.wikipedia.org)

На подлете к аэропорту Фармингдейла под Нью-Йорком разбился легкомоторный самолет. Один человек погиб.

Об этом сообщает NBC.



Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

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По предварительным данным, на земле пострадавших нет.