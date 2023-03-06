Под Нью-Йорком разбился самолет, есть погибший

6 марта, 05:09
Поделиться:
Cамолет Piper PA 28 (Фото:fr.wikipedia.org)

Cамолет Piper PA 28 (Фото:fr.wikipedia.org)

На подлете к аэропорту Фармингдейла под Нью-Йорком разбился легкомоторный самолет. Один человек погиб.

Об этом сообщает NBC.

Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.

Читайте также:
В Непале разбился пассажирский самолет, на борту находились 72 человека, вероятно, все погибли

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.

Видео дня

По предварительным данным, на земле пострадавших нет.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Нью-Йорк Авиакатастрофа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X