Под Нью-Йорком разбился самолет, есть погибший
Cамолет Piper PA 28 (Фото:fr.wikipedia.org)
На подлете к аэропорту Фармингдейла под Нью-Йорком разбился легкомоторный самолет. Один человек погиб.
Об этом сообщает NBC.
Кроме того, двое находившихся в самолете человек пострадали в результате происшествия. Они госпитализированы.
Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что легкомоторный самолет Piper PA 28 разбился на подлете к аэропорту Фармингдейла. Аэропорт находится примерно в 32 км к востоку от Нью-Йорка.
По предварительным данным, на земле пострадавших нет.