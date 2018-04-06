Под новые санкции США попадут до 10 российских олигархов - Bloomberg

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Американское издание Bloomberg сообщает, что под новые антироссийские санкции, которые на этой неделе должен утвердить президент США Дональд Трамп, могут попасть от шести до 10 российских олигархов.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal сообщает, что санкции будут введены сегодня, 6 апреля.

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Санкции могут быть введены в конце недели.

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