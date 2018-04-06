Под новые санкции США попадут до 10 российских олигархов - Bloomberg

Американское издание Bloomberg сообщает, что под новые антироссийские санкции, которые на этой неделе должен утвердить президент США Дональд Трамп, могут попасть от шести до 10 российских олигархов.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal сообщает, что санкции будут введены сегодня, 6 апреля.

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

Санкции могут быть введены в конце недели.