Пожар «второго» уровня сложности. Под Москвой загорелся металлургический завод Фрегат — росСМИ 25 марта, 22:23 Желтый свет от пожара на металлургическом заводе Фрегат в российском Воскресенске (Фото:МК: срочные новости/Telegram)

В субботу, 25 марта, в Воскресенске Московской области РФ вспыхнул пожар на металлургическом заводе Фрегат. Пожару присвоен «второй» уровень сложности.

Об этом сообщает российское издание MSK1.RU, ссылаясь на Министерство чрезвычайных ситуаций России в Московской области.

«На улице Кирова, дом 3, здание 6, возгорание в цехе аккумуляторов, службы направлены. Здание производственное, металлокаркасное. Информация уточняется», — говорится в сообщении пресс-службы российской службы чрезвычайных ситуаций.

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Как отмечает издание, по словам очевидцев, в районе, где произошел пожар, практически невозможно дышать. Из-за горящего производственного металлокаркасного здания едкий запах распространяется вокруг.

«Едкий запах всюду. Все как желтое», — рассказал житель Воскресенская в комментарии изданию.

Позднее издание сообщило, что пожар локализован на площади в 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Воскресенский завод Фрегат — главный в РФ производитель вторичного свинца. Ранее предприятие несколько раз приостанавливало работу.