Под Москвой установили Панцири С-1 возле резиденции Путина — СМИ 4 сентября, 16:23 Панцирь С-1 возле резиденции Путина (Фото:Радио Свобода)

Журналисты выяснили, что Панцири С-1 в Москве, показанные в сюжете Вестей, оказались установлены недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, российский пропагандистский телеканал Россия в воскресенье, 3 августа, в программе Вести недели показал видео строительства новой площадки для размещения ПВО Панцирь С-1 в Москве.

Видео дня

Журналисты Радио Свобода геолоцировало ее: она расположена рядом с поселком Заречье, где ранее в январе уже были размещены эти установки.

Тогда Панцирь и его радар стояли в чистом поле, в конце января, как следует из спутниковых снимков Google, площадку сделали стационарной, а сейчас позицию Панцирей обнесли забором и построили для установок подиумы, которые видны на спутниковом снимке Planet.com за 3 сентября 2023 года. Эти Панцири установлены менее, чем в 10 километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Ново-Огареве.

Также журналисты изучили спутниковые снимки других площадок в Подмосковье, на которых в начале 2023 года установили системы ПВО для защиты российской столицы от дронов — на Новорижском шоссе и в районе аэропорта Остафьево. И там, и там позиции Панцирей претерпели похожие изменения: площадки были покрыты бетонными плитами, обнесены заборами, а сами Панцири поставили на подиумы.