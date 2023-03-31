В Подмосковье недалеко от аэродрома обнаружили беспилотник — росСМИ 31 марта, 12:43 Беспилотник упал недалеко от аэродрома Кубинка (Фото:Baza/Telegram)

В лесополосе в российском Подмосковье нашли дрон-квадрокоптер, его обнаружили недалеко от аэродрома Кубинка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, беспилотник был с камерой и с усиленным аккумулятором.

«Утром в пятницу в лесополосе рядом с деревней Полушкино недалеко от аэродрома Кубинка найден дрон-квадрокоптер с камерой и усиленным аккумулятором. Взрывного устройства в нем не обнаружено», — отметили там.

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На данный момент неизвестно, кому мог принадлежать дрон.

Издание Baza сообщило, что беспилотник обнаружили в нескольких километрах от аэродрома.

Его нашел прохожий, когда гулял с собакой. Он же и вызвал на место полицию.

«Судя по всему, аппарат упал в лесу недавно — четыре дня назад его там не было», — говорится в сообщении.

28 марта возле Москвы у села Свитино нашли упавший беспилотник с надписью «Слава Украине».

