В Белгородской области детонирует склад боеприпасов, местных жителей собираются эвакуировать — видео 13 октября, 20:35 Пожар в Белгородской области 13 октября 2022 года (Фото:БелПлюс / Telegram)

Губернатор Белгородской области страны-террориста РФ Вячеслав Гладков заявил, что в регионе «подорван склад с боеприпасами».

В четверг, 13 октября, Гладков написал у себя в Telegram-канале, что в поселке Белгородского района детонирует склад боеприпасов, и обвинил «обстрел ВСУ». По его словам, пострадавших нет, местных жителей собираются «вывозить на безопасное расстояние».

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Ранее в Сети появлялась информация о пожаре и взрывах «в районе сахарного завода» в поселке Октябрьский под Белгородом.

11 октября в российском городе Шебекино в Белгородской области произошел пожар на местной подстанции, в результате чего более 2 тысяч местных жителей остались без электроэнергии.

Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории страны-агрессора. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.

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