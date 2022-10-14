Взрывы на складе боеприпасов под Белгородом: погибли три сотрудника Росгвардии, более 10 ранены
В результате взрывов в Белгородской области есть погибшие сотрудники Росгвардии (Фото:Кадр видео Baza)
В результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке Белгородского района детонирует склад боеприпасов.
Представитель страны-агрессора традиционно обвинил ВСУ в «обстреле».
Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории РФ.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.