Взрывы на складе боеприпасов под Белгородом: погибли три сотрудника Росгвардии, более 10 ранены 14 октября, 10:23 В результате взрывов в Белгородской области есть погибшие сотрудники Росгвардии (Фото:Кадр видео Baza)

В результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке Белгородского района детонирует склад боеприпасов.

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Представитель страны-агрессора традиционно обвинил ВСУ в «обстреле».

Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории РФ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.

