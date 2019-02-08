Под Барселоной столкнулись два пассажирских поезда: один погибший
В пятницу, 8 февраля, неподалеку от Барселоны произошло
лобовое столкновение двух пассажирских поездов, в результате погиб один человек,
десятки пассажиров пострадали.
Пригородные поезда столкнулись вечером между городами
Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, к северо-западу от Барселоны.
В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили,
что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном,
еще по меньшей мере 76 пассажиров получили незначительные травмы.
Поезда столкнулись на одном пути, когда один из
них направлялся в Барселону, а второй - в Манресу. Каким образом поезда оказались
на одном пути, пока неизвестно.
"Произошло лобовое столкновение поездов R12 и R4. Причины аварии выясняются", - заявил CCMA представитель компании-оператора железных дорог Испании Renfe.