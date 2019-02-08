Под Барселоной столкнулись два пассажирских поезда: один погибший Сегодня, 21:43 64 Цей матеріал також доступний українською ccma.cat Поезда врезались лоб в лоб ccma.cat

В пятницу, 8 февраля, неподалеку от Барселоны произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, в результате погиб один человек, десятки пассажиров пострадали.

Пригородные поезда столкнулись вечером между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, к северо-западу от Барселоны.

В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще по меньшей мере 76 пассажиров получили незначительные травмы.

🔴 NUEVO BALANCE 20.30 horas según @semgencat

1 persona muerta

3 graves

16 menos graves

76 leves

100 personas ilesas aprox.#ProteccioCivil #FERROCAT — Protecció civil (@emergenciescat) 8 февраля 2019 г.

Поезда столкнулись на одном пути, когда один из них направлялся в Барселону, а второй - в Манресу. Каким образом поезда оказались на одном пути, пока неизвестно.

"Произошло лобовое столкновение поездов R12 и R4. Причины аварии выясняются", - заявил CCMA представитель компании-оператора железных дорог Испании Renfe.