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Под Барселоной столкнулись два пассажирских поезда: один погибший

Сегодня, 21:43
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ccma.cat

Поезда врезались лоб в лоб

В пятницу, 8 февраля, неподалеку от Барселоны произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов, в результате погиб один человек, десятки пассажиров пострадали.

Пригородные поезда столкнулись вечером между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, к северо-западу от Барселоны.

В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще по меньшей мере 76 пассажиров получили незначительные травмы.

Поезда столкнулись на одном пути, когда один из них направлялся в Барселону, а второй - в Манресу. Каким образом поезда оказались на одном пути, пока неизвестно.

"Произошло лобовое столкновение поездов R12 и R4. Причины аварии выясняются", - заявил CCMA представитель компании-оператора железных дорог Испании Renfe.

Теги:   Поезда Барселона

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