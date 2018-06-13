Почтовый оператор Нидерландов уточнил, что марку с антироссийским изображением изготовили по индивидуальному заказу

Национальный оператор почтовой связи Нидерландов компания PostNL извинилась за печать марки, где проводятся аналогии с Чемпионатом мира по футболу-2018 и сбиванием малайзийского Боинга MH17 в 2014 году.

Соответствующее сообщение распространено на сайте компании.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах изготовили почтовую марку с изображением работ украинского художника Андрея Ермоленко. На марке изображен футболист, который мячом сбивает самолет. Иллюстрация Ермоленко является одной из серии плакатов о ЧМ-2018.

В Украине такой проект пользователи поддержали.

"PostNL сожалеет, что компания создала такой имидж, который может быть оскорбительным для отдельных (людей)", - говорится в сообщении.

Компания предоставляет услуги по индивидуальной печати марок. Именно из подобной серии оказалась марка с изображением Ермоленко. Индивидуальное лицо заказала 10 таких марок.

"Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, предполагают, что он не может предоставлять визуальный материал, который может быть понят как оскорбительный или имеет политическое содержание. До сих пор непонятно, принимаются ли меры в отношении соответствующего клиента", - говорится в сообщении.

Почтовая компания добавляет, что перед принятием заказ проверяются, но это происходит визуально.