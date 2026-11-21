Почти половина граждан Германии (49%) выступает за сокращение или полное прекращение финансовой, военной и гуманитарной помощи Украине . В частности, 25% опрошенных считают, что Берлин должен вообще прекратить поддержку Киева, а еще 24% — что ее необходимо уменьшить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института YouGov, проведенного по заказу немецкого издания Die Welt.

В то же время 39% респондентов поддерживают дальнейшее оказание помощи Украине. Из них 30% хотят сохранить ее на нынешнем уровне, а 9% — увеличить объемы поддержки. Еще 11% участников опроса не определились со своей позицией.

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По данным правительства Германии, с начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставил Украине более 45,7 млрд евро невоенной помощи и 57,8 млрд евро военной поддержки. Германия также пообещала продолжить финансирование Киева в последующие годы.

Тем временем канцлер Фридрих Мерц продолжает работать над достижением договоренностей о завершении войны. После встречи с ведущими европейскими лидерами в рамках Коалиции желающих он заверил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Кроме того, Мерц недавно заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Эту инициативу поддерживает почти половина граждан Германии: 49% опрошенных считают, что встреча должна состояться как можно скорее, даже если Москва предварительно не пойдет на уступки.

В то же время 23% респондентов убеждены, что переговоры возможны лишь после определенных уступок со стороны России. Еще 9% выступают против какого-либо диалога между Мерцем и Путиным на данном этапе, а 18% не определились с ответом.

Опрос проводился методом онлайн-интервью с 13 по 16 ноября. В нем приняли участие 2329 граждан Германии в возрасте от 18 лет.

Согласно результатам октябрьского опроса исследовательской группы Forschungsgruppe Wahlen, 30% немцев поддерживали увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран, тогда как 32% выступали за ее сокращение.