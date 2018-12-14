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Почти 40 лет в бегах: Бразилия разрешила экстрадицию итальянского боевика Баттисти

Сегодня, 22:38
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Чезаре Баттисти осужден в Италии за убийства

Президент Бразилии Мишель Темер подписал указ об экстрадиции бывшего итальянского боевика Чезаре Баттисти, который почти 40 лет скрывался от правосудия.

Как сообщает Reuters, президент подписал указ после того, как Верховный суд Бразилии отменил судебный запрет, который препятствовал выдаче Италии бывшего активиста ультралевой экстремистской организации.

Чезаре Баттисти сбежал из Италии в 1981 году, где ждал суда по обвинению в причастности к четырем убийствам. Сначала он жил во Франции, затем перебрался в Мексику. В 2007 году его задержали в Бразилии, позже ему предоставили убежище в этой стране.

Бывший член леворадикальной организации Вооруженные пролетарии за коммунизм заочно приговорен к пожизненному заключению в Италии за убийство четырех человек в разгар левого террора в Италии 1970-х.

63-летний Баттисти отрицает предъявленные ему обвинения и утверждает, что является жертвой преследований.

Теги:   Италия Бразилия

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