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Почти 200 стран согласовали свод правил соглашения по климату. США подтвердили свое неучастие

Сегодня, 02:14
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Переговоры ООН проходили в Польше

Издание The Independent сообщает, что по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше почти 200 стран одобрили свод правил, которые регулируют Парижское соглашение по климату 2015 года.

В правилах, в частности, содержатся пункты о том, как страны будут отчитываться о выбросах парниковых газов и шагах правительства по их сокращению.

В то же время, отмечает издание, участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры по борьбе с глобальным потеплением.

В свою очередь, США подтвердили свое нежелание соблюдать соглашение по климату.

Напомним, в июне 2017 президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. По мнению Трампа, изменения климата - это "надуманная" проблема.

Соглашение, направленное на борьбу с глобальным потеплением, было принято в декабре 2015 года в Париже. 195 стран-участниц данного соглашения обязались сократить парниковые выбросы, чтобы не допустить роста среднегодовой температуры в мире более чем на два градуса Цельсия. В идеале рост температуры в среднем не должен превышать полтора градуса. В то же время каждая из стран должна самостоятельно определять свою политику по сокращению выбросов углекислого газа.

Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

Чтобы соглашение вступило в силу, оно должно пройти ратификацию в 55 странах, вместе вырабатывающих минимум 55% мирового объема парниковых газов.

 

Теги:   Конференция по климату 2015 в Париже Климат США

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