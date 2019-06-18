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Почти 10 млрд через 30 лет. ООН представила прогноз о численности населения Земли

Сегодня, 08:57
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Почти 10 млрд через 30 лет. ООН представила прогноз о численности населения Земли - фото

geralt/Pixabay

Индия обгонит Китай уже к 2027 году

К 2050 году населения Земли увеличится до 9,7 млрд человек.

Как говорится в докладе ООН, несмотря на увеличение численности населения планеты почти на 2 млрд за следующие 30 лет, будет наблюдаться снижение темпов роста, а многие страны столкнутся с проблемой старения населения.

Индия обгонит Китай по численности населения уже к 2027 году, а численности населения Африки к югу от Сахары удвоится.

Наибольший рост населения прогнозируется в девяти странах — Индии, Нигерии и Пакистане, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Танзании, Индонезии, Египте и США.

В то же время, на этом фоне будет фиксироваться замедление глобального уровня рождаемости. К 2050 году на одну мать будет в среднем приходиться 2,2 рожденных ребенка по сравнению с показателем в 3,2 ребенка в 1990 году.

Кроме того, к 2050 году каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет. Это может привести к значительному повышению государственных расходов на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение.

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Теги:   Прогноз ООН Население

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