«У Путина нет выхода из катастрофы». Диктатор готов к затягиванию войны, но каждый ее день уничтожает его популярность — политолог 6 января, 07:43 Путину нужен военный успех, пусть даже символический, считает Павел Баев (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Контраст между готовностью Владимира Путина признать перспективу затяжного военного конфликта в Украине и ростом усталости в российском обществе и элите уже невозможно игнорировать. Такое мнение в своей колонке высказал норвежский политолог, профессор Института исследования мира (Осло) Павел Баев.



В новогоднем обращении российский диктатор отметил «священную обязанность защиты Родины», однако это не вызвало радости у населения РФ, все больше страдающего от войны, цель которой для многих остается непонятной, пишет Баев.

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Путин уже готов признать, что война становится затяжной, а министр обороны Сергей Шойгу разработал план восстановления сильно истощенных вооруженных сил России, но даже патриотически настроенные военные обозреватели выражают сомнения в том, что он осуществим, добавил эксперт.

«Путин может считать себя верховным главнокомандующим послушной элиты и дисциплинированных масс, но рост недовольства последних приводит к ухудшению настроения первых», — отметил он.

Со стратегической точки зрения России сейчас выгодно удержание оборонных рубежей, но Путину нужен успех, пусть даже символический, чтобы доказать, что война действительно идет по плану. При этом, по мнению политолога, крупномасштабная наступательная операция может поставить на грань краха недостаточно обеспеченную и деморализованную российскую армию.

«Разные группы элит в России озабочены по-разному, но все они знают, что затянувшаяся война уничтожит популярность Путина, и их преданность может закончиться опережающе и внезапно. В конце концов, у Путина нет выхода из разворачивающейся катастрофы, и ему нужна более масштабная мобилизация вокруг его дела. Между тем, ему также необходимо поддерживать видимость того, что жизнь в России может продолжаться в обычном режиме. Проблема не в том, что он не может получить то или другое, а скорее в том, что он не сможет получить это в любом случае: страна не способна приложить коллективные усилия, необходимые для поддержки войны, а расходы и страдания от конфликта продолжают травмировать российское общество», — убежден Баев.

По его расчетам, такие контрасты не способствуют надеждам кремлевского диктатора на бесконечное продолжение войны, потому что «само выживание российского государства» может зависеть от его окончания, причем уже в ближайшие недели.