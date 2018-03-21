Почему защитой личной информации и интернете занялась даже ООН

В соцсети есть возможность послать личное сообщение каждому человеку, и это выводит медийные кампании на новый уровень

В Организации Объединенных Наций предлагают усилить защиту личной информации в интернете.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

В ООН считают, что для усиления защиты личной информации нужно заключить соглашение между компаниями и гражданским обществом. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя скандал вокруг сбора данных в Facebook, Дюжаррик подчеркнул, что мировое сообщество обеспокоено тем, как используются данные в интернете.

"Я думаю, что этот случай, как и другие, объясняют, почему генеральный секретарь многократно призывал всех игроков, а именно: правительства, технологические компании и гражданское общество, собраться и достичь каких-то базовых договоренностей. Он не ждет, что ООН сама будет заниматься защитой личных данных, но предлагает использовать организацию как платформу ", - сказал Дюжаррик.

Комментарии экспертов о защите личных данных в современном интернете

По мнению президента цифрового консалтингового агентства Ольшанский и партнеры Александра Ольшанского, даже если ООН удастся установить какие-то правила для пользования данных в соцсетях, в конечном итоге избежать их утечек все равно не удастся. Об этом эксперт рассказал в комментарии НВ. Люди должны сами критически относиться ко всему, что видят в интернете, добавил Ольшанский.

"Сегодня люди чрезмерно доверяют информации, которую получают из социальных сетей. И это позволяет ими манипулировать. Понятно, что сегодня и радио, и телевидение подвергаются манипуляциям, но они уже не имеют такого фатального характера. Мне кажется, что нужно сосредоточиться на том, чтобы ускорить процесс приспособления общества к новым информационным технологиям ", - говорит эксперт.

Сегодня люди чрезмерно доверяют информации, которую получают из социальных сетей. И это позволяет ими манипулировать

Украинское интернет-пространство очень плохо защищено, поэтому критическое отношение к информации в нем очень важно, заявила в эфире Радио НВ эксперт по стратегическим коммуникациям ОО Информационная безопасность, бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. Она считает, что технологии манипуляции общественным мнением за последние годы значительно усовершенствовались.

"За 20 лет в медиабизнесе у нас также были программы для медиапланирования, которые прогнозировали почти с девяностопятипроцентной вероятностью эффект от медийных кампаний. Просто сейчас это выходит на другой уровень благодаря соцсетям, где уже можно персонально для каждого человека сделать личное сообщение и сделать его "хендмейд", специально для каждого человека. Возможности использования биг-дата в этом, это становится таким личным уже", - отметила Попова.

Напомним, компания Facebook обвиняют в том, что она допустила утечку личных данных более 50 миллионов человек. Параллельно США и Великобритания обвиняют компанию Cambridge Analytica в использовании этих данных для манипулирования мнением во время выборов президента Америки и Brexit.