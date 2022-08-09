«Скорее всего, захотели похвастаться». Как видео пыток и убийства украинского военного попало в Сеть — версия Христо Грозева 9 августа, 11:35 Христо Грозев считает наиболее вероятной версией попадания видео пыток украинского военнопленного в Сеть самую простую — оккупанты захотели похвастаться (Фото:Олег Петрасюк)

Руководитель Billingcat Христо Грозев в эфире Радио НВ рассказал как, по его мнению, видео пыток и убийства украинского военного попало в Сеть.

«Думаю, что всегда надо искать самое простое объяснение, которого достаточно, чтобы объяснить ситуацию», — сказал Грозев Радио НВ.

Он напомнил, что видео состояло из трех частей и после того, как первое видео запустили в Telegram-канале для наемников, их мнения разделились на две части.

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«Часть из них говорили, что надо показывать такие вещи, чтобы доказывать украинцам, что им не надо идти в армию, записываться в добровольцы. Какая-то логическая цель в их аргументации была. А вторая половина говорила, что „это все хорошо, что мы сделали с украинцем, но Европа увидит это по-другому“. Тогда стали они задумываться: может быть, не надо было», — рассказал руководитель Billingcat.

По его словам, позиция администраторов этих каналов поменялась «через пару часов».

«Видимо, кто-то им позвонил. Они сказали, что „не уверены, что это наши, скорее всего, это украинцы“», — описывает Грозев развитие событий.

«Есть и второе, конспирологическое объяснение. Видео, конечно, аутентичное, реально показывает российских боевиков, которые это делают, но не исключаю возможности, что российские спецслужбы, получив это видео как-то, послали это анонимно в пророссийские телеграм-каналы, чтобы от них это вышло. Это нормальная практика во время войны», — отметил он.

Руководитель Billingcat добавил, что путь видео в Telegram-каналы остается неясным, «но, скорее всего, самое простое объяснение, что они сами захотели этим похвастаться, напугать будущих украинских военнослужащих».

«Потом ФСБ им сказала и они поняли, что это очень глупая идея», — считает Грозев.

Офис генпрокурора открыл уголовное производство после публикации видео с пытками и убийством российскими военными пленного украинца, а в ООН заявили, что «потрясены». Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя видео, назвал Россию «страной людоедов».

5 августа стало известно, что журналисты-расследователи The Insider, в расследовании, проведенном совместно с Bellingcat установили личность российского оккупанта, который жестоко пытал украинского военнопленного на видео, распространившемся в пророссийских соцсетях.

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