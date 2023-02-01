Сейчас бы нас не приняли в ЕС. Почему венгры против агрессии Путина, но за премьера Орбана — интервью NV с венгерской евродепутаткой 1 февраля, 10:04 Эксклюзив NV На фото — Каталин Чех, соосновательница венгерской оппозиционной партии Momentum Movement, член Европейского парламента (Фото:Наталья Кравчук / NV)

«Из-за антироссийских санкций Запад сидит в холоде и ест собачью еду», — венгерская оппозиционерка рассказала NV, почему медиа ее страны распространяют ложную информацию и при чем здесь Виктор Орбан.

В Украине венгерский лидер Виктор Орбан известен скандальными заявлениями о президенте Владимире Зеленском и поддержкой тесных отношений с российским диктатором Владимиром Путиным. В 2022 году его правительство не раз выступало против усиления санкционного давления на Россию и оборонной поддержки Киева.

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Впрочем, не все политики Венгрии одобряют подобные действия официального Будапешта. К примеру, в оппозиционной центристской партии Momentum Movement убеждены в необходимости поддержки Украины в войне против российской агрессии. В январе лидеры этой проевропейской партии собрали средства на энергооборудование для украинцев, а затем приехали в Украину, чтобы передать его и согласовать с украинскими чиновниками дальнейшие совместные инициативы.

В последний день пребывания венгерской делегации в Киеве NV пообщался с Каталин Чех, соосновательницей оппозиционной партии и членом Европейского парламента с 2019 года.

— В Украине Виктор Орбан считается пророссийским и даже антиукраинским политиком. Как его воспринимают венгры? Какой у него рейтинг и изменился ли он за год войны в Украине?

— Скажу, как лично я его воспринимаю. Я считаю, что действия Орбана с начала войны в Украине — поддержка военного преступника Путина, его постоянное препятствование европейской помощи для Украины — ужасные, негуманные и позорные. К сожалению, он использует эту ужасную войну, которая свирепствует по соседству и на которой гибнут также и венгерские солдаты, как политическое оружие, в том числе и на последних выборах. Поскольку он контролирует около 80% венгерских медиа, ему удалось за деньги венгерских налогоплательщиков раскрутить позорный нарратив Кремля. Только представьте: в течение года венгерское общество слушало выдумки вроде той, что Украина не является настоящим государством и все остальные враки Путина. Но даже после этого я уверена, что венгерское общество очень благосклонно к украинцам.

— Что заставляет вас так думать?

— Вспомните, как гостеприимно мы встретили украинских беженцев, которые пересекли венгерскую границу. Должна сказать, я побывала в Украине через два дня после начала войны: была на Закарпатье и ездила во Львов, чтобы выяснить, как мы можем помочь — в Венгрии и в Европейском союзе в целом. Я видела очереди из машин и людей, детей в слезах и их испуганных матерей. И там не было венгерского государства. Но там были местные жители и неправительственные организации. Эта часть Венгрии [возле границы с Украиной] - самая бедная. Но там приветствовали украинских беженцев в своих домах с распростертыми объятиями. Сельские общины объединялись, чтобы обеспечить украинцев едой и жильем, селили их в школах, общественных зданиях, делились с ними тем немногим, что имеют.

Еще один знак такой поддержки — то, что я наблюдала недавно. Наша политическая партия объявила сбор средств на генераторы и инверторы, и так много людей пожертвовали свои деньги! Так что я убеждена, что в душе венгры очень хорошие. Но ими руководит автократ, который злоупотребляет демократическими институтами страны. Поэтому мы должны не молчать, демонстрировать сопротивление и работать ради смены нашего руководства.

— Возможно, вы знаете о каких-то социологических исследованиях про отношение венгров к войне в Украине?