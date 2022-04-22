Конвейер смерти. Несколько топ-менеджеров российских газовых компаний за последние недели погибли при странных обстоятельствах 22 апреля, 21:25 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Сергей Протосеня был найден повешенным на своей вилле в Каталонии (Фото:Sergey Protosenya / Facebook)

19 апреля бывший топ-менеджер российской газовой компании Новатэк Сергей Протосеня, его жена и дочь были найдены мертвыми на вилле в Испании. Полиция предполагает, что трагедия случилась на фоне семейного конфликта, но не исключает, что произошло тройное убийство, а гибель главы семейства была выдана за суицид. Это уже пятый случай в 2022 году, когда лица, тесно связанные с российским газовым бизнесом, внезапно уходят из жизни.

На роскошную виллу в курортном городке Льорет-де-Мар на каталонском побережье Коста-Брава полиция приехала после звонка сына Сергея Протосени. Мужчина, не поехавший с семьей на пасхальные каникулы в Испанию, был обеспокоен отсутствием связи с родителями и сестрой.

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Двери стражам порядка открыл сосед, которому хозяева оставили запасной комплект ключей. В спальне обнаружили мертвыми 53-летнюю Наталью и ее дочь Варвару, они лежали в своих кроватях, у них были многочисленные рубленые и резаные раны. Вероятно, они погибли во сне. 55-летнего Сергея Протосеню нашли повешенным на перилах. Рядом лежали нож и топор, которые, вероятно, использовал убийца.

Как выяснило издание El Punt Avui, следователи посчитали гипотезой № 1 двойное убийство с последующим суицидом мужчины. Однако в глаза бросился ряд странных обстоятельств.

— записка с признаниями или пояснениями мотивов убийства отсутствовала;

— сообщений о случаях жестокого обращения Протосени с членами семьи ранее не поступало;

— на месте преступления было много крови, но на одежде повешенного — ни одного пятна;

— по словам экспертов, убийца действовал в перчатках, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

Полиция изъяла вещественные доказательства и исследует записи камеры наблюдения, чтобы выяснить, заходил ли кто-то на виллу — тайно или с разрешения россиян. Версия тройного убийства, замаскированного под акт семейного насилия с последующим самоубийством, остается рабочей, проинформировала газета.



Чем был известен Протосеня

Родился в 1966 году. Получил специальность «экономика и организация строительства» в Московском инженерно-строительном институте. В 90-е годы работал в московских банках, затем — в нефтегазовой компании Итера. В 2002 году стал главным бухгалтером Новатэк — частной компании по добыче природного газа. В 2015 году был назначен заместителем председателя правления фирмы по экономике и финансам. К концу 2015 года владел 0,0765% акций.

К 2020 году Новатэк являлась второй компанией в России по объему добытого газа.

В 2011 году личное состояние Протосени оценивалось в 13,4 млрд рублей (свыше 400 млн долларов). В 2016 году он покинул Новатэк, сообщал канал RTVi.

Кроме российского паспорта, у него был кипрский. «Часть активов Протосени была оформлена на кипрскую компанию Viladex Finance Limited, и буквально на прошлой неделе, 13 апреля, в регистрационную палату Кипра была подана заявка на раздел долей в компании», — отмечал телеграм-канал Жаба и Гадюка.

По данным телеграм-канала База, Сергей Протосеня до конца ноября 2021 года был владельцем акций АКБ Форбанк, который «крышевала ФСБ».

Подозрительное совпадение

Испанские сыщики, ведущие дело об убийстве в Льорет-де-Мар, обратили внимание на публикации, появившиеся днем ранее, 18 апреля. В московских апартаментах бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева нашли его тело, а также тела его супруги Елены и дочери Марии.

Причиной смерти трех человек стали огнестрельные ранения. По предварительной версии Следственного комитета России, Аваев убил женщину и девочку, после чего покончил с собой. Утром 18 апреля он позвонил личному водителю и попросил за ним заехать, однако дверь не открыл. Старшая дочь бизнесмена приехала в квартиру после обеда и обнаружила тела родственников. В руке Аваева якобы лежал пистолет.

Владислав Аваев / Фото: Региональная общественная организация Динамо-33

Тот же водитель утверждал, что шеф накануне находился в прекрасном расположении духа, странностей в поведении он не заметил, сообщал таблоид StarHit.

Телеграм-канал 112 писал, что мотивом убийства стал затяжной конфликт банкира с женой. Дескать, Владислав Аваев узнал, что супруга имела отношения с другим мужчиной и была беременна.

Аваев долго работал в Газпромбанке — крупнейшем универсальном финучреждении РФ, полностью подконтрольном Газпрому (сейчас находится под санкциями США и ЕС). О его обязанностях и роде деятельности в банке почти ничего не известно. Телеграм-канал paradox_friends утверждает, что «Аваев не настолько был близок к центрам принятия решений». Однако сама должность вице-президента предполагает высокую степень осведомленности.



Также одно время он был замдиректора департамента управления делами правительства РФ, а в последние годы возглавлял компанию Карбоникс, которая производит костезамещающие углеродные импланты. Партнером фирмы является корпорация Ростех, информировал сайт msk1.ru.

И это еще не все

Помимо Аваева и Протосени, еще трое топ-менеджеров, связанных с российским газовым бизнесом, ушли из жизни незадолго до вторжения агрессора в Украину или сразу после него.



29 января в особняке в коттеджном поселке Ленинский Выборгского района Ленинградской области (этот поселок известен как «гнездо Газпрома») было найдено тело 60-летнего руководителя транспортной службы компании Газпром-инвест Леонида Шульмана. Окровавленное тело с глубокими резаными ранами лежало на полу в ванной, на бортике ванны находился строительный нож. Полицейские обнаружили записку, в которой Шульман жаловался на невыносимые боли, сообщало издание Грани. Мужчина находился на больничном после травмы, на ноге у него был установлен аппарат Илизарова. Новая газета писала, что следователи усомнились в подлинности предсмертной записки.

25 февраля в том же поселке нашли тело 61-летнего Александра Тюлякова — замгендиректора Единого расчетного центра Газпрома (казначейства главного газового монополиста РФ). Он висел в петле, а рядом лежала предсмертная записка (ее содержание не разглашается). Когда на месте смерти Тюлякова работали криминалисты, к дому подъехали сотрудники службы безопасности Газпрома, оцепили территорию и прогнали сотрудников Следкома и полицейских. По данным Новой газеты, накануне смерти его видели сильно избитым.

3 марта 66-летний Михаил Уотфорд (он же Михаил Толстошея) был обнаружен повешенным в своем особняке в графстве Суррей (Англия). Полиция не посчитала его смерть «вызывающей подозрения», но и мотив суицида пояснить не могла, сообщала Daily Mail. Друг бывшего российского магната заявил, что «его гибель вызывает вопросы, особенно после всех этих подозрительных смертей российских граждан [в Британии]». Уотфорд сделал состояние на добыче нефти и газа в России. В начале 2000-х эмигрировал в Великобританию, сменил фамилию и занялся недвижимостью. В санкционный список российских олигархов, опубликованный британским правительством после начала войны в Украине, он не вошел.

Брожение « элит»

Бывший оппозиционный депутат Госдумы, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков не исключает, что эти загадочные смерти являются формой сведения счетов с топами госкомпаний, обладающими некими знаниями. «Для них (ФСБ и Кремля — ред.) сейчас очень важно не допустить бегства крыс с корабля в слишком большом количестве, потому что эти крысы много чего знают и могут начать говорить. Это конспирологическая версия, но меня очень смутило совпадение до деталей [смертей Аваева и Протосени]. Ведь такое совпадение — это почерк, у серийных убийц так это называется», — сказал он в интервью Ходорковский.Live.



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