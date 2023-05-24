О чем пишет пресса мира. Россияне в Грузии, экономический взлет Польши и поражение Голливуда в Китае — подборка статей от NV

24 мая, 23:07
NV Премиум
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В Краматорске (на фото), Покровске и других городах вблизи линии фронта украинцы пытаются жить привычной жизнью (Фото:Reuters)

В Краматорске (на фото), Покровске и других городах вблизи линии фронта украинцы пытаются жить привычной жизнью (Фото:Reuters)

Почему украинцы возвращаются домой в прифронтовые города, как грузины на самом деле относятся к иммигрантам-россиянам и зачем корейцы едут на прогулки в демилитаризованную зону — семь актуальных публикаций западной прессы.

США

The New York Times

Украинцы возвращаются домой, с переосмыслением и смирением. Более 5,5 млн украинцев, которые выехали после начала войны в феврале 2022 года, вернулись домой — и не только в крупные города, такие как Киев или Днепр, но и в небольшие городки у линии фронта. […]

Видео дня

Прошлым летом Покровск представлял собой жуткое зрелище с забитыми досками домами и поросшими кустами дворами. Вокруг не было никого. Сейчас же трудно сделать несколько шагов, не миновав кого-то на тротуаре.

Редактор: Анна Павленко

Теги:   Владимир Путин Грузия Китай Польша Южная Корея Кино Париж Северная Корея Тбилиси Фронт Россия-Грузия Валерий Герасимов Электросамокат Покровск Война России против Украины демилитаризированная зона

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